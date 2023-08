Władze województwa opolskiego zabiegają o przywrócenie linii kolejowej Opole - Zawadzkie - Tarnowskie Góry

Chodzi o linię kolejową nr 144, która biegnie od Opola przez Fosowskie, Zawadzkie, aż do Tarnowskich Gór (w województwie śląskim).

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego obecnie organizuje przewozy pasażerskie na odcinku Opole – Zawadzkie. Pociągi kursują z Opola do Zawadzkiego i z powrotem.

Żeby móc przywrócić kursowanie pociągów na całej trasie Opole - Zawadzkie - Tarnowskie Góry, trzeba najpierw modernizacji linii kolejowej na odcinku Zawadzkie – Tarnowskie Góry.

- Obecne warunki i parametry są niewystarczające dla kursowania tam pociągów pasażerskich - poinformował Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa opolskiego na dzisiejszej (31 sierpnia) konferencji na stacji PKP Zawadzkie.

- Decyzja o przeprowadzeniu remontu należy do zarządcy infrastruktury kolejowej, to jest spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. To dobry moment, żeby taką decyzję podjąć - uważa Szymon Ogłaza.