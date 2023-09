Hotel w Górach Opawskich nie ma dojazdu. Drogę zalała woda. Problem może trwać miesiące

Stosunki wodne są delikatne. Woda nie słucha ludzi, tylko płynie sama tam, gdzie jest niżej. Przez dziesiątki lat w Pokrzywnej, w Górach Opawskich, woda deszczowa czy roztopowa spływała ze stromego górskiego zbocza na drogę gminną, biegnącą do kąpieliska, na terenie którego znajduje się obecnie hotel Gorzelanny. Przepływała przez działkę drogową, a potem płynęła na niżej położoną działkę prywatną i wpadała do Złotego Potoku.

Aż do września tego roku.