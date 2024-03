Wybory 2024. Kandydatka na wójta Dobrzenia przedstawiła drużynę. Popiera ją Koalicja Obywatelska

- Skoro motywem przewodnim tej kampanii stały się moje piersi (kandydatka została oskarżona o to, że w Internecie są jej zdjęcia bez biustonosza – przyp. red.), to korzystając z okazji, chciałabym się zwrócić do wszystkich pań, by się badały - mówiła. - Prosiła mnie o to moja przyjaciółka, która nie mogła mi dziś tu towarzyszyć, bo od kilku miesięcy walczy z rakiem piersi. To również jej apel.