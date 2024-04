Skoroszyce, Kamiennik, Pakosławice w powiecie nyskim. W II turze wygrali dotychczasowi włodarze

Skoroszyce wybrały

Wójtem Skoroszyc na kolejną kadencję będzie Barbara Dybczak (67 lat, startowała z niezależnego komitetu). Poparło ją 1588 osób, co dało 53 procent głosujących. W porównaniu do wyborów 7 kwietnia dotychczasowej wójt udało się przekonać ponad 300 kolejnych zwolenników.

Rywalizacja była wyrównana. Kontrkandydatka Marzena Ostachowska - Błoch (49 lat, z komitetu Klub Myśli Społecznej Inicjatywy Pozytywni) uzyskała poparcie 1387 osób. Ona także w ciągu 2 tygodni przekonała do siebie prawie 300 dodatkowych wyborców.

W II turze głosowania na wójta w Skoroszycach frekwencja wzrosła, co jest zjawiskiem nietypowym. Do urn poszło o ponad 200 mieszkańców gminy więcej niż 7 kwietnia.