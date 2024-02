Wybory samorządowe 2024. Pierwsze komitety już się zarejestrowały. Kampania wyborcza już rusza

Trzeci zarejestrowany komitet to KWW Siemysłów w gminie Domaszowice (w powiecie namysłowskim).

W opolskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego 30 stycznia zarejestrowano pierwszy obywatelski komitet wyborczy w województwie. Jest to to Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Cebuli z Zimnic Wielkich w gminie Prószków.

W gminach do 20 tysięcy mieszkańców wybory odbywają się w okręgach jednomandatowych. Wygrywa ten, kto dostanie najwięcej głosów. W gminach większych niż 20 tysięcy wybory mają charakter proporcjonalny, a do podziału mandatów wchodzą tylko te komitety, które dostaną co najmniej 5 procent głosów.