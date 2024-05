Wygrana Kolejarza Opole 54:36 z niemieckim Landshut Devils. Było to zaległe spotkanie 2. kolejki Krajowej Ligi Żużlowej

Mecz zaczął się od dwóch remisów 3:3. Jako pierwsi na prowadzenie wyszli gospodarze, którzy w 3. wyścigu wygrali 4:2. Potem to jednak goście wygrali swój pierwszy wyścig 5:1, wychodząc na na prowadzenie 13:11. Jak się później okazało, było to jedyne podwójne zwycięstwo niemieckiej ekipy w tym spotkaniu. Potem do głosu doszli gospodarze.

Kolejarz odrobił minimalną stratę, a po chwili 5:1 swój wyścig wygrała para Robert Chmiel - Oskar Stępień. Kiedy w kolejnej gonitwie podwójne zwycięstwo odnieśli Lars Skupień - Stanisław Melnyczuk, gospodarze prowadzili już 25:17.

W kolejnych biegach powiększali swoją przewagę, a goście nie byli w stanie znaleźć swojego rytmu jazdy. Dość powiedzieć, że oprócz wspomnianej wcześniej wygranej 5:1, potrafili zwyciężyć jeszcze tylko w jednym wyścigu. W biegu 14., kiedy mecz był już rozstrzygnięty, Erik Riss i Antonio Lindbaeck pokonali 4:2 opolską parę Emil Breum - Lars Skupień. Kolejarz był już wtedy pewien zwycięstwa, notując w całym meczu aż 5 podwójnych zwycięstw.