Żużlowcy Kolejarza Opole po raz drugi przegrali z Ultrapurem Startem Gniezno

Było to już drugie spotkanie obu ekip w ciągu tygodnia. 15 czerwca w Gnieźnie 53:37 zwyciężył faworyzowany Start. W Opolu potyczka między tymi drużynami pierwotnie miała się odbyć 1 czerwca, ale zostało przełożone z powodu prognozowanych niekorzystnych warunków atmosferycznych. Teraz, kilka godzin przed spotkaniem, w Opolu również mocno padało, ale nie na tyle, by uniemożliwiło to przygotowanie toru w wystarczającym stopniu do przeprowadzenia zawodów.

Gospodarze nie czuli się jednak na swoim owalu zbyt dobrze. Ich kłopoty zaczęły się już w pierwszym biegu, w którym to groźny wypadek, z udziałem trzech zawodników, spowodował Lars Skupień. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale żużlowiec Kolejarza został wykluczony z wyścigu. Miejscowi przegrali go 2:4.

Cztery kolejne biegi były wyrównane - wszystkie zakończyły się remisem 3:3. W szóstym starciu siłę pokazali jednak przyjezdni. Ich duet Kevin Woelbert - Huber Łęgowik odniósł wtedy jedyne podwójne zwycięstwo, jakie oglądaliśmy w całym spotkaniu.