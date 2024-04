Wynik wyborów na burmistrza Olesna był wielkim zaskoczeniem. To klęska Sylwestra Lewickiego i jego współpracowników

W poprzednich wyborach Sylwester Lewicki nie miał nawet żadnego rywala, co było ewenementem w mieście powiatowym. Świadczyło jednak o potędze włodarza rządzącego Olesnem od 2006 roku. W 2018 roku władzę w gminie miał zagwarantowaną, więc wystawił też listy do powiatu. I tam również odniósł sukces: wprowadził 3 radnych i wszedł do koalicji rządzącej powiatem. Członkiem zarządu powiatu został Janusz Wojczyszyn, sekretarz gminy Olesno i najbliższy współpracownik Sylwestra Lewickiego.

W tym roku celem było powtórzenie, a nawet poprawienie tego sukcesu. Zamiast tego przyszła porażka, do tego zupełnie niespodziewana. Piotr Gręda, jedyny radny opozycyjny w mijającej kadencji, dostał 52,7 procent i wygrał w pierwszej turze, mimo iż na burmistrza startowało 3 kandydatów.

Wyniki wyborów na burmistrza Olesna. Zmiana po latach