Wyższy ekwiwalent dla strażaków – ochotników. Gminy po dwóch latach muszą zaktualizować obecne stawki

Nowa ustawa o OSP z 2021 roku ujednolicała w całym kraju zasady określania ekwiwalentu dla strażaków z OSP za udział w akcjach ratowniczych czy gaśniczych oraz za udział w szkoleniach lub ćwiczeniach. Rady gmin po raz pierwszy uchwalały takie ekwiwalenty w 2022 roku i po dwóch latach mają obowiązek zaktualizowania stawek.

Ustawa nie narzuca jednolitej należności, decyzję podejmują radni w zależności od możliwości budżetu gminy. Jest poziom maksymalny –1/175 przeciętnego wynagrodzenia brutto, wyliczonego przez ZUS. Na początku 2022 roku było to 29,17 złotego. Obecnie to 43,39 zł. Kwota ekwiwalentu należy się za każdą rozpoczętą godzinę działań, od momentu zgłoszenia wyjazdu z remizy.

Przyjęte w 2022 roku stawki były bardzo zróżnicowane, przeciętnie wynosiły od 12 do 30 złotych za godzinę akcji i od 2 – 3 do 10 złotych za godzinę szkolenia.