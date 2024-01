Zima znowu zaatakowała. Drogi są zasypane, a tylko na terenie powiatu opolskiego doszło do 18 kolizji. Policja apeluje o ostrozność

Drogi pokryły się grubą warstwą białego puchu, a Opolski Urząd Wojewódzki wydał ostrzeżenie o oblodzeniu. Na drogi krajowe wyjechało blisko 60 jednostek, a do tylko do godz. 10.30 we wtorek (16 stycznia) na drogach odnotowano aż 36 kolizji.

Co ciekawe nie odnotowano żadnego wypadku drogowego.

- W obliczu trudnych warunków pogodowych kierowcy zazwyczaj jeżdżą wolniej i są ostrożniejsi dlatego przeważnie nie dochodzi do poważnych zdarzeń na drogach. W zamian mamy wiele kolizji. Tylko do godziny 10.30 mieliśmy na ternie województwa aż 36 kolizji, z czego aż 18 były to zdarzenia na drogach powiatu opolskiego – mówi podkom. Dariusz Świątczak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Na autostradzie A4 doszło we wtorek rano do jednej kolizji, ale samochód uderzył w barierki w miejscu, gdzie droga miała trzy pasy, w związku z czym usuwanie skutków tego zdarzenia nie miało wpływu na płynność ruchu.