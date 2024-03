Zwycięstwa faworytów w 16. kolejce BS Leśnica 4 Ligi. Tylko Małapanew Ozimek niespodziewanie zremisowała. Utrzymała jednak fotel lidera

Małapanew Ozimek grała u siebie z LZS-em Walce i była zdecydowanym faworytem tego meczu. Do przerwy miała zdecydowaną przewagę, którą udokumentowała golem z rzutu karnego Michała Bieniasa. W drugiej połowie ambitna ekipa gości doprowadziła do wyrównania. W 83. minucie uczynił to Patryk Surma. Małapanew w końcówce miała jeszcze sytuacje, ale ostatecznie obie drużyny podzieliły się punktami. Gospodarze utrzymali fotel lidera dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich meczy.

W Nysie spotkały się drużyny, które w ubiegłym sezonie grały w III lidze. Po spadku o jedną klasę rozgrywkową lepiej radzi sobie Stal Brzeg, która liczy się w walce o powrót do wyższej ligi. Potwierdziła to w meczu z Polonią, którą pokonała aż 5:0. 2 bramki zdobyła do przerwy, a swojego rywala dobiła w drugiej połowie.

Również 5:0 wygrała inna drużyna licząca się w walce o awans do III ligi. iPrime Bogacica pewnie rozgromiła na wyjeździe LZS Piotrówkę, chociaż do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis. Strzelanie rozpoczął tuż po zmianie stron Kamil Nykiel. Potem worek z bramkami rozwiązał się.