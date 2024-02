44-latek dwukrotnie okradł kościół na rynku w Dobrodzieniu. Ukradł Biblię i krzyż posrebrzany

- Podejrzany usłyszał zarzut kradzieży, do którego się przyznał - informuje mł. asp. Ewelina Karpińska. - Przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat więzienia.

Jaka jest kara za kradzież

Kodeks karny

Art. 278

§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.