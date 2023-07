Archeolodzy odnaleźli zaginioną kwaterę włoskich żołnierzy z II wojny światowej. Wyjątkowe odkrycie w Łambinowicach

O tym, że zmarli w Łambinowicach Włosi są pochowani gdzieś w rejonie starego obozowego cmentarza, wiedziano od dawna, le dotąd nikt nie trafił na ich groby. Przesłanką do poszukiwań było amerykańskie zdjęcie lotnicze z okresu wojny i dokument z lat 50. XX wieku. Trzy lata temu w tym rejonie szukali szczątków żołnierzy archeologowie z Instytutu Pamięci Narodowej, ale znaleźli tylko dwie jamy z obozowymi śmieciami.

- Skontaktowałam się już z włoską ambasadą i rozpoczęto tam procedurę decyzyjną co będzie dalej ze szczątkami włoskich żołnierzy. Może zostaną ekshumowani i pochowani w ojczyźnie, a może nagrobki zostaną odtworzone w miejscu ich dotychczasowego spoczynku. To zależy od władz państwa włoskiego - powiedziała nam Monika Kwiatosz, konsul honorowy Włoch dla województw dolnośląskiego i opolskiego.

Był to 21-letni włoski żołnierz Giovanni Paravidino, który zmarł w łambinowickim obozie 1 września 1944 r. W posiadanych przez muzeum dokumentach dawnego niemiekiego obozu jenieckiego zachowało się nawet zdjęcie zmarłego. Był to bardzo jeszcze młody postawny mężczyzna. W dokumentach jako przyczynę śmierci wpisano lapidarną informację: „choroba”.

Wkrótce po zakończeniu działań wojennych zarówno na cmentarzach wojennych zlokalizowanych przy polach bitew, jak i w jenieckich obozach pojawiły się misje wojsk niektórych krajów alianckich. Ich zadaniem było ekshumowanie i przewiezienie szczątków swoich żołnierzy do ojczyzny. Np. Amerykanie i Brytyjczycy swoich pochowanych w Łambinowicach jeńców zabrali do swoich krajów. Włosi też chcieli, ale gdy trafili do Łambinowic w latach 50, grobów już nie udało się zlokalizować.

Od czerwca 2022 r. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych realizuje interdyscyplinarny projekt pt. „Nauka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla nauki w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach”. Jego kluczową częścią są badania archeologiczne dotyczące rozpoznania i zmapowania materialnych pozostałości po obozach funkcjonujących w przeszłości w Lamsdorf (Łambinowicach).