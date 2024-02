Będą nowe mieszkania komunalne w Strzelcach Opolskich. Gmina dostała na ten cel 12 milionów złotych

Projekt zakłada budowę bloku komunalnego o wysokim standardzie, w którym powstanie 29 lokali gotowych do zamieszkania. 2-piętrowy budynek będzie wyposażony w windę, rowerownię i wózkownię. Mieszkania mają mieć dwa lub trzy pokoje, a ich metraż będzie wynosić od 40 do ponad 70 metrów kwadratowych.

Budynek ma stanąć na terenie po dawnym "Miasteczku ruchu" przy ulicy Moniuszki, tuż obok pasażu handlowego "A-Centrum".

- To przełomowa dla gminy decyzja, bo będzie to bowiem pierwszy nowy budynek komunalny w historii samorządu - zauważa Tadeusz Goc, burmistrz Strzelec Opolskich. - Gmina ma przygotowaną wszelką dokumentację, a także pozwolenie budowlane, żeby bezzwłocznie zrealizować tę inwestycję.

To oznacza, że prace budowlane będą mogły ruszyć jeszcze w tym roku. Ewa Hałek, dyrektor Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich zauważa, że wniosek do BGK był efektem kilkuletnich przygotowań gminy do tej inwestycji, obejmujących przygotowanie terenu i infrastruktury.