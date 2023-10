Bezpieczeństwo kobiet jest najważniejsze. Tak twierdzą panie z całego województwa opolskiego

Janusz Kowalski, opolski poseł i wiceminister rolnictwa, zwrócił uwagę, że można się różnić poglądami, ale kwestia bezpieczeństwa powinna łączyć.

- Widzimy, co dzieje się w Niemczech, Szwecji, Francji, Włoszech czy Hiszpanii. Tam kobiety boją się wychodzić na ulice, są napastowane, jak również gwałcone. Dziś wobec tych kobiet składam twardą deklarację dbania o bezpieczeństwo polskich i opolskich kobiet. Jako PiS nie pozwolimy na to, aby do Polski nielegalnie stosować przymusową relokację, imigrantów obcych kulturowo, którzy napadaliby na nasze kobiety – zapewniał.