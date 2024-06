Chcesz poczuć się jak strażak? Te atrakcje w Opolu są tylko dla odważnych

Kolejnym elementem był slalom między hydrantami, po którym śmiałkowie rozwijali napełniony wodą wąż, by strącić tarczę prądem wody.

– To jest moment, gdy zmęczenie daje już o sobie znać, a mimo wszystko trzeba zachować trzeźwość umysłu, skupić się na tym, co robimy i jeszcze wykazać się celnością – wyjaśnia strażak. - To zadanie doskonale odwzorowuje strażacką rzeczywistość. A po tym wszystkim jest najtrudniejszy element, czyli ewakuacja manekina, który waży 80 kilogramów. Zawodnik musi z nim pokonać ponad 20 metrów.