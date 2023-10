Co pić przy cukrzycy? Herbatę czy kawę? Czy kawa obniża stres? Czy picie kawy lub herbaty uspokaja?

Podczas gdy herbata nie zawiera kwasu chlorogenowego, inne jej składniki wpływają korzystnie na stężenie cukru we krwi. Wyniki poświęconych temu badań są jednak sprzeczne.

- W przypadku ponad miliona osób, które wypijały do 4 porcji kawy dziennie, wykazano o 25 proc. niższe zagrożenie cukrzycą t. 2 niż u pijących mniej lub unikających tego napoju. W przypadku kawy bezkofeinowej ryzyko było o 20 procent.

Najprawdopodobniej wynika to z wysokiej zawartości kwasu chlorogenowego , ważnego antyoksydantu z grupy polifenoli, który może poprawiać wrażliwość komórek na insulinę i kontrolę poziomu glukozy we krwi.

Tu również może być to związane z dostępnością wielu jej rodzajów i różnym poziomem spożycia, a także całkiem innymi wzorcami żywieniowymi.

- Niemniej wypijanie 4 lub więcej porcji czarnej albo oolong może obniżać ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2.

To, że zielona herbata może obniżać poziom glukozy we krwi, potwierdziła analiza randomizowanych badań klinicznych, jednak w innych związek ten nie był jasny. Właściwości przeciwcukrzycowe kawy są więc lepiej udokumentowane.

Żaden z tych napojów nie uspokaja, ponieważ zarówno kawa, jak i herbata, to źródło pobudzającej kofeiny. Co więcej, jest to związek powodujący wydzielanie w organizmie hormonu stresu - kortyzolu.

Dlatego kawa nie rozluźnia ani nie uspokaja, a wręcz przeciwnie.