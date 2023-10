Debata kandydatów do Sejmu PiS i PSL o rolnictwie. Pojedynek na racje i rekwizyty w Opolu

Wypowiedziom Wojciecha Komarzyńskiego przysłuchiwał się Marcin Oszańca, lider ludowców w regionie, który startuje do Sejmu z listy Trzeciej Drogi.

- To, co mówił pan Komarzyński, to są totalne brednie. Mam melisę, aby się uspokoił – ripostował Marcin Oszańca (miał również polskie jabłka, których sadownikom nie opłaca się zbierać). - Ta melisa to jest symbol rządów Prawa i Sprawiedliwości. Bo przez to, że zalali rynek polski ukraińskim zbożem, przez to, że nie potrafili wynegocjować dopłat bezpośrednich, które są najniższe w historii, przez wysokie ceny nawozów, zboża tańsze o połowę, brak paliwa, to niedługo rolnikom przyjdzie siać zioła. Tylko to zostanie po tych rządach. 130 tysięcy zamkniętych gospodarstw trzody chlewnej. Polski rynek produkuje tylko 50 procent zapotrzebowania na wieprzowinę. Polski rynek jest zalany owocami miękkimi z Ukrainy. Polski rynek miodu jest zalany ukraińskim miodem. Rok temu proponowaliśmy wam ustawę o obronie ojczyzny. Nie wprowadziliście jej, bo mówiliście, że nie trzeba. Proszę porozmawiać z rolnikami, jak im się żyje.