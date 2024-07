Demograficzny stan nadzwyczajny. Komentarz Marka Mazurkiewicza

Powód do tak dramatycznego postawienia sprawy dają tamtejsze dane demograficzne, a dokładnie wskaźnik dzietności (liczba dzieci przypadających na kobietę), który osiągnął historycznie niski poziom: 0,76. Na koniec tego roku ma spaść do poziomu 0,68. Oznacza to, że średnio na jedną Koreankę przypada dużo mniej niż jedno dziecko. Gdy prezydent Yoon przychodził na świat, wskaźnik ten wynosił blisko 6.

Przewiduje się, że w ciągu następnych dekad populacja tego kraju zmniejszy się o połowę, a udział seniorów dramatycznie wzrośnie. Rząd koreański obfitymi transferami socjalnymi chce zachęcić Koreanki do rodzenia dzieci, by do końca dekady wskaźnik dzietności wzrósł chociaż poziomu 1 dziecka na kobietę. Mimo tego, perspektywa utrzymania wysokiego poziomu życia, produktywności gospodarki czy w ogóle bezpieczeństwa państwa jest poważnie zagrożona. Korei wymiera i chyba nie już od tego ratunku.