Przyjezdnych kolejne zaniedbania. Komentarz Bolesława Bezega

W lasach na północ od Zawadzkiego wybudował nad Małą Panwią leśny pałacyk, w którym dziś mieści się Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci. Zakładał rezerwaty przyrody i parki, budował osiedla (to jemu swój rozwój zawdzięcza Sosnowiec) i linie kolejowe (był właścicielem 41 proc. akcji Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej), a w 1836 r. uruchomił w Zawadzkiem hutę, która od jego imienia nazwana została „Andreas” (dziś „Andrzej”).

Dolina Małej Panwi była zagłębiem metalurgicznym już we wczesnym średniowieczu. Niektórzy nazwę rzeki wywodzą od porównania z krainą metalurgii w Italii - miałaby to być Mała Pawia, spokrewniona później lingwistycznie ze słowiańską panewką. Słynęła bowiem dolina Małej Panwi z rudy darniowej, którą nasi praprzodkowie wykorzystywali najpierw w dymarkach, a potem w większych piecach do wytopu żelaza. Miejscowe lasy dostarczały opału, a rzeka napędzała kuźnice. Był przemysł.