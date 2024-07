Czy ktoś odpowie za to marnotrawstwo? Komentarz Łukasza Żygadły Łukasz Żygadło

Ponad połowa Polaków uważa, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie powinien być przesłuchiwany przez członków komisji ds. Pegasusa. I to jest dobra wiadomość, że większość obywateli widzi, że prowadzone obecnie w Sejmie postępowania przed komisjami śledczymi, nie zmierzają do niczego dobrego. Z czym obecnie mamy do czynienia?