Demokracja bezpośrednia wchodzi do szkół. Jest nowa fakultatywna broszura. Paweł Kukiz dziękuje ministrowi Czarnkowi

Autorem broszury jest profesor Mirosław Matyja, politolog, ekonomista i historyk, profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Profesor Matyja jest ekspertem Instytutu Demokracji Bezpośredniej, który został założony przez opolską fundację Potrafisz Polsko. Paweł Kukiz działa w jej radzie.

Książka będzie dostępna w wersji drukowanej i elektronicznej.

- Broszura będzie promowana przez kuratorów w szkołach do wykorzystania na zajęciach fakultatywnych – zapowiedział w Nysie minister Przemysław Czarnek. - Nie będzie obligowania nauczycieli do używania tej publikacji, ale to świetnie opracowany materiał na temat istoty demokracji bezpośredniej i istoty budowania prawdziwie obywatelskiego, aktywnego społeczeństwa. Poseł Paweł Kukiz od lat się tym zajmuje, z tego powodu zajął się polityka. Demokracja bezpośrednia to była istota jego działalności. W środowisku PiS zdecydowaliśmy, że będziemy ten postulat Pawła Kukiza realizować w praktyce.[/cyt]