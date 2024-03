Drzewko za surowce wtórne i piknik służb mundurowych. Zapraszamy Was już 21 marca do Namysłowa!

Akcja "Drzewko za surowce wtórne" 2024

Każdy z nas może przyłączyć się do walki o czystsze środowisko naturalne. Od codziennych decyzji zależy to, jakim powietrzem oddychamy i jak wygląda nasze otoczenie. „Nowa Trybuna Opolska” razem z wrażliwymi ekologicznie partnerami, rusza z akcją „Drzewko za surowce wtórne”. Tegoroczna, II edycja, akcji zostanie przeprowadzona w czwartek 21 marca na Rynku w Namysłowie. Przedsięwzięcie, nieprzypadkowo organizowane jest w pierwszy dzień wiosny – to bowiem idealny czas, żeby zacząć nowe, ekologiczne życie i posadzić swoje pierwsze drzewko. Jeśli więc masz w domu zbędną makulaturę i inne surowce wtórne, nie ma się nad czym zastanawiać, przynieś je do naszego punktów. W zamian otrzymasz sadzonkę drzewka.

Drzewko za surowce wtórne - jak to działa?

To proste! Wasza makulatura i sprzęty AGD zostają zważone i zanotowane. W zamian za 5 kg makulatury lub zużyty sprzęt elektryczno-elektroniczny (małe AGD - elektroodpad, kompletny, niepozbawiony części elektronicznych) albo minimum 10 baterii, otrzymujecie bilecik na odbiór jednego drzewka, który zrealizujecie na stoisku tuż obok. Warto więc już teraz zacząć opróżniać szafki z makulaturą i pakować niesprawne elektrośmieci. Potem wystarczy tylko zastanowić się gdzie posadzić swoje drzewko.