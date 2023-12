Dzieci wpadły w bowl i nie mogły się wydostać. Wtedy przybyli policjanci z Nysy, a historia z dramatu zmieniła się w przygodę

Bowl to głęboka i stroma niecka, w której można jeździć na hulajnogach wyczynowych czy rowerach bmx. We wtorek (28 listopada), w Nysie do takiego uskoku wpadło dwóch 11-latków oraz 9-letnia dziewczynka. Bowl był zaśnieżony i mokry przez co dzieci nie mogły się z niego wydostać o własnych siłach.

- 28 listopada po godzinie 14:00 oficer dyżurny nyskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące uwięzionych dzieci w bowlu na skateparku przy ulicy Lompy w Nysie – relacjonuje st. sierż. Janina Kędzierska z Komendy Powiatowej Policji w Nysie.

We wtorek, gdy bowl był zaśnieżony, śliski i mokry, okazał się poważną przeszkodą. Kolejne próby sprawiały tylko, że dzieci były coraz bardziej mokre, słabe i zmarznięte.