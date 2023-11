Nocna akcja pod okiem miejskiej kamery w Nysie. Pchali cudze auto po ulicy i uszkadzali inne samochody

Badanie alkomatem potwierdziło, że miał ponad 2 promile alkoholu w chwili, gdy został zatrzymany. Na miejscu powiedział policjantom, że pożyczył samochód od kogoś, ale miał problemy techniczne i nie mógł go uruchomić. Jego koledzy tylko mu pomagali popchnąć auto.

- Policjanci dotarli do właściciela samochodu marki saab, który zeznał, że nikomu nie użyczał swojego samochodu – mówi starszy sierżant Janina Kędzierska. – 30-letni mieszkaniec Nysy usłyszał już zarzut krótkotrwałego użycia cudzego pojazdu, do którego się przyznał. Ten pojazd był nie zamknięty, nie doszło więc do włamania.