Dzieci z Kluczborka zrobiły prezent dla ostatniego bohatera spod Monte Cassino

Kapral Jerzy Szymański to ostatni weteran Polonii z Manchesteru. Urodził się w maju 1923 roku we Lwowie. Stamtąd NKWD wywiozło go w głąb Związku Sowieckiego. Trafił na Syberię, gdzie katorżniczo pracował przy wyrębie lasów.

Po układzie Sikorski-Majski Jerzy Szymański dotarł do armii tworzonej przez generała Władysława Andersa. Tam został przydzielony do dywizji transportowej i brał udział w akcjach na Bliskim Wschodzie. Tam też spotkał słynnego niedźwiedzia Wojtka, który jako maluch został adoptowany przez polskich żołnierzy i przeszedł z nimi cały szlak bojowy.

Szymański ze swoim oddziałem w latach 1942-1944 służył w Iranie, Iraku, Palestynie i Egipcie. Razem z Armią Andersa brał udział też udział w kampanii włoskiej i walczył m.in. pod Monte Cassino. Po wojnie osiedlił się w Manchesterze. Obecnie mieszka tam w domu opieki.