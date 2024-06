Pasjonaci z Kluczborka szukają śladów bohaterów spod Monte Cassino. Na Opolszczyźnie jest ich wielu

- Te dwie setki grobów bohaterów spod Monte Cassino, to taka wstępna liczba, bo na pewno jest ich dużo więcej – mówi Damian Miś z Kluczborka, który w poszukiwaniu mogił osób walczących o wolną Polskę jest niestrudzony. Temu zajęciu poświęca mnóstwo czasu i trzeba przyznać, że jest niezwykle skuteczny. Odwiedza nie tylko cmentarze, ale także przeczesuje wszelkie dostępne archiwa, by wydobywać żołnierskie biogramy z niebytu i zapomnienia. Często zdobytymi informacjami zaskakuje nawet rodziny bohaterów.

- Na naszym kluczborskim cmentarzu można by utworzyć co najmniej trzy ścieżki edukacyjne poświęcone pochowanym tam osobom. Teraz skupiamy się na żołnierzach Andersach, właśnie z racji tegorocznego jubileuszu – tłumaczy Leszek Krzyżanowski.

Aby powstrzymać ten proceder Damian Miś połączył siły z innym kluczborskim pasjonatem historii i wojskowości, Leszkiem Krzyżanowskim. Prowadzą kwerendy na opolskich nekropoliach, by zebrać jak najwięcej informacji o spoczywających tam bohaterach. Jeśli zaś mogiły są zaniedbane, odnawiają je, by ratować przed likwidacją.

I trzeba przyznać na podstawie życiorysów odtworzonych przez pasjonatów, że użyte określenie „bohater” naprawdę nie jest przesadą.

Taki na przykład Tadeusz Lewicki w 1939 roku nie miał jeszcze 18 lat, gdy jako ochotnik zgłosił się, by bronić ojczyzny. Został aresztowany przez NKWD. Pół roku spędził w pojedynczej celi, czekając na rozstrzelanie. Uniknął kary śmierci, ale został zesłany do obozu w okolice Archangielska. Tam pracował przy wycince lasu w bardzo trudnych warunkach – przy temperaturze sięgającej -60 stopni C i głodowych racjach żywnościowych.

Na szczęście objęła go amnestia na mocy układu Sikorski-Majski i trafił do Armii Andersa, z którą przeszedł cały szlak bojowy. Po wojnie wrócił do Polski, ale przez długi czas nękało go UB aż do tego stopnia, że nawet nie mógł znaleźć pracy i był na utrzymaniu żony.