Emeryci z Kluczborka zakończyli kolejny sezon wycieczek rowerowych. Byli na 27 wyprawach

- Opiekunem naszej rowerowej grupy jest Józef Ogórek, który ustala trasy, a także przybliża nam informacje o miejscowościach, które odwiedzamy – informuje Irena Kowalczyk, przewodnicząca ZEiR w Kluczborku. – Nie tylko więc dbamy o zdrowie, ale także nabywamy nowych wiadomości, co też jest bardzo cenne.

- Trzeba przyznać, że nagroda w postaci roweru jest na tyle kusząca, że bardzo motywuje naszych członków do udziału w wycieczkach. Pilnują każdej jednej, by w rankingu być jak najwyżej - mówi Irena Kowalczyk.

Upominki dla pasjonatów ufundowali także marszałek Andrzej Buła, burmistrz Jarosław Kielar, Andrzej Olech – dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna.

Swojej aktywności fizycznej kluczborscy emeryci nie ograniczają do jazdy na rowerach. Od stycznia do kwietnia, co środę, spotykać się będą na spacerach i marszach z kijkami.