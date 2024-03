Energetycy ruszają z wielką przebudową sieci wysokich napięć. Na Opolszczyźnie też będzie się działo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wystąpiły do wojewody opolskiego o ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji, jaką jest budowa stacji elektroenergetycznej Nysa z wyprowadzeniem nowej sieci o napięciu 220 kilowatów (kV) na trasie Ząbkowice (województwo śląskie) – Opole -Groszowice. Chodzi o zapewnienie dostaw energii dla Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Radzikowicach pod Nysą, gdzie działa już duży zakład produkcji materiałów katodowych do aut elektrycznych i zaczęła się budowa drugiego, podobnego zakładu.

Na terenie gminy Nysa nowa sieć ma biec od wioski Sękowice przez Radzikowice, Hanuszowice do Złotogłowice. W urzędowych ogłoszeniach podano już wykaz działek, na których ma się znaleźć linia. To ważne dla właścicieli terenu, bo na takich terenach wstrzymuje się wydawanie pozwoleń na budowę czy decyzji lokalizacyjnych. Na gruntach należących do skarbu państwa wstrzymuje się ewentualne sprzedaże.