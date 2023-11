Fogo Futsal Ekstraklasa. Remis Dremana Opole Komprachcice z Red Dragons Pniewy [ZDJĘCIA]

Patrząc bowiem na tabelę rozgrywek po 10 seriach gier, to Dreman przystępował do tej potyczki w znacznie lepszym położeniu i zarazem w roli faworyta. Przed początkowym gwizdkiem podopieczni trenera Toniego Corredery mieli na koncie 21 punktów, podczas gdy zespół z Pniew jedynie 9.

Pierwsza połowa rywalizacji w Stegu Arenie nie ułożyła się jednak po myśli gospodarzy. Ekipa Red Dragons przystąpiła do meczu z podniesioną głową i nagrodę za to otrzymała w 14. minucie. Nastąpiło to po długim wyrzucie bramkarza Łukasza Błaszczyka, pod bramkę swojego vis a vis Dawida Lacha. Początkowo sędziowie nie byli pewni, czy ktokolwiek dotknął piłkę przed tym, jak wylądowała ona w siatce. Po naradzie uznali jednak, że tak się stało i ostatecznie samobójcze trafienie zostało przypisane Lachowi.

Do przerwy już nic się nie zmieniło. Ale na drugą odsłonę Dreman wyszedł jakby odmieniony. Minęło zaledwie jej kilkanaście sekund, a już był remis. Autorem wyrównującego gola był Vadym Ivanov. Po tej bramce miejscowi błyskawicznie poszli za ciosem. Ponownie dopięli swego w 22. minucie, kiedy to prowadzenie dał im Marek Bugański.