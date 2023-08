Fortuna 1 Liga. Odra Opole - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0

Biorąc pod uwagę pierwszy kwadrans rywalizacji, to podopieczni Grzegorza Mokrego – wydawało się – byli bardziej zdeterminowani. Opolanie mało kiedy mogli cieszyć się z piłki przy nodze, choć jednocześnie to oni stwarzali więcej zagrożenia pod bramką rywala.

Po przerwie znów więcej z gry mieli „Górale”, ale podobnie jak wcześniej, efektu żadnego to nie dało. Wyniknęło coś za to z akcji opolan, niestety nic pozytywnego. Borja Galan w jednym ze starć doznał urazu, przez co opuścił boisko w 57. minucie. Zastąpił go debiutujący w Odrze Jean Franco Sarmiento.

W dalszej części gry oba zespoły również nie mogły popisać się niesamowitymi atakami, czy ponadprzeciętną intensywnością. Pojawił się jednak błąd, który pomógł otworzyć wynik tego starcia. Makuszewski dośrodkował na głowę Piotra Żemło, a ten – przy fatalnym wyjściu golkipera – wbił piłkę do bramki. Chwilę później Sarmiento mógł podwyższyć prowadzenie swojej drużyny, strzelając z okolic 11. metra, ale jego uderzenie nie było wystarczająco precyzyjne. Podobnie zresztą jak próba Adriana Purzyckiego.

Odra Opole – Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0 (0:0)

Bramka: 1:0 Żemło – 76.

Odra: Haluch – Szrek, Żemło, M. Kamiński, Spychała – Purzycki (90+6. W. Kamiński), Niziołek – Antczak, Galan (57. Sarmiento), Makuszewski (90. Sula) – Czapliński

Podbeskidzie: Procek – Chlumecky, Hlavica, Mikołajewski – Tomasik, Misztal (46. Kisiel), Kolenc (79. Kadrić), Ziółkowski – Banaszewski (62. Sitek), Janota – Bida (62. Abate)

Żółte kartki: Żemło, Antczak - Chlumecky, Abate, Sitek, Tomasik