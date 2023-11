Fortuna 1 Liga. Odra Opole pokonała Polonię Warszawa 3:0. Wszystkie gole zdobyła po przerwie [ZDJĘCIA]

Kluczowymi momentami tego spotkania były rzuty karne. Jako pierwsza okazję do trafienia z 11 metrów miała Polonia. Na wapno za przewinienie w polu karnym Odry sędzia Tomasz Musiał wskazał dokładnie w 28. minucie. Do piłki podszedł Mateusz Michalski, ale jego zamiar wyczuł bramkarz gospodarzy Artur Haluch. A że strzał nie był również ani zbyt mocny, ani szczególnie precyzyjny, to golkiper opolan miał powody do świętowania.

Była to dla ekipy z Warszawy najlepsza okazja bramkowa przed przerwą, ale nie jedyna. Przynajmniej jednego gola w początkowych 45 minutach mogli jednak zdobyć również gracze Odry. Dwukrotnie bliski szczęścia był choćby Estończyk Artur Pikk, raz Piotr Żemło, a jeszcze wcześniej wyborną szansę zmarnował Hiszpan Borja Galan.

Druga część gry ułożyła się już natomiast zdecydowanie lepiej dla zespołu z Opola. Wszystko zaczęło toczyć się po jego myśli od 48. minuty, kiedy to w polu karnym Polonii powalony został Żemło. Arbiter bez najmniejszego zawahania podyktował drugi rzut karny w spotkaniu. Jego niezawodnym egzekutorem okazał się Rafał Niziołek, który kompletnie wyprowadził w pole bramkarza Polonii Jakuba Lemanowicza.