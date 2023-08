Fortuna 1 Liga. Wisła Kraków - Odra Opole 1:3. Znakomity mecz opolan

Stare powiedzenie mówi, że niewykorzystane okazje się mszczą i tak było w tym przypadku. W doliczonym czasie pierwszej połowy niefortunną interwencję zaliczył Mateusz Kamiński, wbijając piłkę po dośrodkowaniu do własnej bramki. Wisła więc prowadziła, choć absolutnie na to nie zasługiwała.

Opolski zespół podszedł do tego meczu spokojnie. W pierwszych minutach gra była szarpana, a o składne akcje z którejkolwiek ze stron było bardzo trudno. Odra tym bardziej nie musiała się spieszyć, bo już w 19. minucie rywalizacji Igor Sapała obejrzał drugą żółtą kartkę, osłabiając swoją drużynę. Była to idealna sytuacja dla podopiecznych Adama Noconia, którzy mieli przed sobą 70 minut gry w przewadze zawodnika.

Niemoc trwała do 81. minuty. Po wielu usilnych próbach, opolanie finalnie pokonali Ratona za sprawą Piotra Żemło, dla którego była to druga bramka w tym sezonie. Najbliższe trzy minuty okazały się zabójcze dla Wisły, bowiem na listę strzelców wpisał się również Din Sula. Albańczyk dołożył nogę, wbijając piłkę do pustej bramki. A kapitalnym przeglądem pola i asystą popisał się Artur Pikk.

Wisła zamierzała doprowadzić do remisu, przez co się odsłoniła. To wykorzystał Jakub Antczak, który z okolic własnego pola karnego ruszył sam na przebój aż do „szesnastki” rywali. Następie podał do Suli, a ten trafił kolejny raz i ustalił wynik meczu.

Wisła Kraków – Odra Opole 3:1 (1:0)

Bramki: 1:0 M. Kamiński – 45+1., 1:1 Żemło – 81., 2:1 Sula – 84., 3:1 Sula – 90+7.

Wisła: Raton – Szot, Colley, Satrustegui, Krzyżanowski (60. Jaroch) – Duda (68. Uryga), Sapała – Villar, Goku, Alfaro (60. Gogol) – Rodado (68. Sobczak)

Odra: Haluch – Spychała, M. Kamiński, Żemło, Szrek (68. Pikk) – Niziołek, Purzycki (46. W. Kamiński) – Makuszewski (90+3. Mikinic), Galan, Antczak – Czapliński (68. Sula)

Żółte kartki: Duda, Sapała (dwie kartki), Rodado, Szot, Sobczak – Szrek, Purzycki, Antczak

Czerwona kartka: Spała – 19.