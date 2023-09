Forum Lokalnego Biznesu. Przedsiębiorcy z powiatu krapkowickiego spotkali się w Klubie Golfowym Karolinka w Kamieniu Śląskim.

Forum Lokalnego Biznesu to projekt Nowej Trybuny Opolskiej realizowany z powodzeniem we wszystkich powiatach województwa opolskiego.

Spotkanie z przedsiębiorcami prowadzącymi działalności na terenie powiatu krapkowickiego było czwartym z kolei wydarzeniem zrealizowanym w ramach tego projektu.

Gościny krapkowickiej edycji Forum Lokalnego Biznesu udzielił w tym przypadku Klub Golfowy Karolinka w Kamieniu Śląskim, malownicze i klimatyczne miejsce, które z powodzeniem łączy w sobie działalność biznesową, sportową i rekreacyjną. Tomasz Kapica, redaktor naczelny Nowej Trybuny Opolskiej, w słowie otwierającym czwartkowe spotkanie zwrócił uwagę na ten właśnie aspekt: - Jesteśmy miejscu wyjątkowym, bo inaczej nie da się ocenić obiektu, w którym się spotykamy. Po sąsiedzku jest lotnisko, sam Kamień Śląski to perełka turystyczna Opolszczyzny, zbudowanie tutaj klubu golfowego z pełnym zapleczem to mocny akcent podnoszący wartość powiatu krapkowickiego jako miejsca do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej – mówił redaktor naczelny nto.