Gmina Komprachcice założy fotowoltaikę w szkołach i przedszkolach. Połowę pokryje dotacja z budżetu państwa. Oszczędności posłużą uczniom

- Oprócz poziomu dofinansowania ze strony państwa, wystąpiliśmy również o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Chcę zwrócić uwagę, że jeżeli ten montaż finansowy się dobrze poskłada to samorząd gminy Komprachcice zapłaci za tę inwestycję ze swojego budżetu około 10 procent całości kosztów – tłumaczy Leonard Pietruszka.

Prace montażowe już trwają. Wykonawca ma czas na zakończenie działań do 15 listopada.

Wojewoda przekonuje, że realizacją takich projektów osiągane są dwa cele: zmniejszanie kosztów zużycia energii i edukacja proekologiczna młodego pokolenia.

Co ważne, zaoszczędzone przez samorząd pieniądze zostaną przekazane na większe dofinansowanie zadań oświatowych.

- Budżet tych placówek na 2024 rok pozostanie taki sam. To, co będzie mniej na energii, zostanie przekazane na potrzeby uczniów, bo to oni są dla nas najważniejszych i dla nich to wszystko czynimy - mówi Leonard Pietruszka.