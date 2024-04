Oni wygrali w powiecie opolskim. Kto musi oddać władzę, kogo czeka dogrywka? Oficjalne wyniki na burmistrzów i wójtów

Wyniki wyborów w Chrząstowicach

W Chrząstowicach wybory były niekonkurencyjne, co oznacza, że Florian Ciecior, starający się o reelekcję, nie miał kontrkandydata. Nie oznaczało to jednak, że kolejną kadencję miał gwarantowaną. W takiej sytuacji wyborcy, podobnie jak podczas referendum, opowiadają się za lub przeciwko kandydatowi, zaznaczając na kartach do głosowania „tak” lub „nie” przy jego nazwisku. Aby zostać wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta, na kandydata musiała zostać oddana więcej niż połowa ważnych głosów.

Florian Ciecior ubiegał się o fotel wójta Chrząstowic z komitetu Śląscy Samorządowcy. Poparło go 1826 wyborców. Przeciw było 389 głosujących. To oznacza, że 84,34 procent głosujących było zdania, iż Florian Ciecior powinien rządzić przez kolejną kadencję.