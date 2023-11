Hukiem chcą odstraszyć wilki na Opolszczyźnie. W gminie Paczków rusza nocne strzelanie z petard w miejscach, gdzie pojawiają się wilki

W porozumieniu z myśliwymi z miejscowego koła Polskiego Związku Łowieckiego władze Paczkowa przygotowały kilka urządzeń hukowych do odstraszania drapieżników. Takie urządzenie to zwykła rura PCV o długości ok. 1,5 metra, załadowana petardami, z prostym urządzeniem automatycznie odpalającym petardy kolejno co ok. 30-45 minut.

Takie „armatki” będą wetknięte w ziemię, w zagajnikach czy w korytarzach migracji dzikich zwierząt, wokół wiosek Trzeboszowice, Gościce, Kamienica i Dziewiętlice, przy granicy z Czechami. Staną w odległości co najmniej 200 metrów od zabudowań.

Od dzisiaj (24 listopada) począwszy od godziny 21:00 przez całą będą systematycznie odpalać petardy, powodując odstraszający huk. Urządzenia są bezpieczne dla ludzi i zwierząt, ale lepiej się do nich nie zbliżać. Po kilku dniach „samopały” będą przenoszone w okolice kolejnej miejscowości.

Akcja może potrwać do końca grudnia. W gminie Paczków, ale też prawdopodobnie w żadnej gminie na Opolszczyźnie, do tej pory takich działań nie prowadzono.