Janusz Kowalski deklaruje, że pozbawi Mniejszość Niemiecką przywileju wyborczego. "Rząd nie może wisieć na włosku mniejszości"

W poniedziałek (25 września) przed siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski (Suwerena Polska) zadeklarował, że złoży projekt ustawy „Tyle praw dla mniejszości niemieckiej w Polsce, ile praw dla mniejszości polskiej w Niemczech", która ma zlikwidować przywileje mniejszości niemieckiej w Polsce.

- Na najbliższych posiedzeniach Sejmu, już w nowej kadencji, ufam, że doprowadzimy, to jest moją intencją, do zmiany artykułu 197 Kodeksu Wyborczego, wykreślając raz na zawsze nieuprawniony przywilej dla Mniejszości Niemieckiej, generalnie dla mniejszości narodowych, zwolnienia z progu wyborczego – powiedział Janusz Kowalski. - Aby już żaden poseł Mniejszości Niemieckiej nie zagłosował przeciwko bezpieczeństwu Polski, tak jak to zrobił 14 października 2021 roku Ryszard Galla, głosując przeciwko budowie zapory na granicy polsko-białoruskiej – dodał.