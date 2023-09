Jeden komitet wyborczy nie zarejestrował swojej listy w Opolu. Komisja zakwestionowała część podpisów poparcia

Jak wynika z uzasadnienia do uchwały OKW, komitet przedstawił w sumie 581 kart z podpisami, na których zweryfikowano 4753 podpisy. Tylko 4101 uznano za prawidłowe, co jest niewystarczające dla spełnienia wymogu ordynacji.

Pełnomocnik komitetu Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców Łukasz Mozolewski 31 sierpnia przedstawił w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej (OKW) w Opolu listę kandydatów do Sejmu i listy osób, które udzieliły im poparcia. Zgodnie z ordynacją wyborczą, aby zarejestrować listę do wyborów, trzeba uzyskać podpisy poparcia 5 tysięcy wyborców. Już po pierwszej weryfikacji komisja wezwała pełnomocnika do uzupełnienia wniosku, bo podpisów było za mało. W ostatnim dniu rejestracji, 6 września Łukasz Mozlewski doniósł kolejną partię kart z podpisami. W komisji poddano je dokładnej weryfikacji przy użyciu między innymi komputerowego systemu Poparcie, połączonego z systemem Cyfrowy Rejestr Wyborców. To pozwoliło wyłapać szereg nieprawidłowości.

Wątpliwości budzi też część list z podpisami, na których osoby zostały wpisane w kolejności urodzenia. Zdaniem OKW jest to fizycznie niemożliwe do zebrania, w sytuacji gdy podpisy zbierano w jednym czasie w różnych miejscach województwa.

To nie były kserokopie, ale wydruki

Z treści odwołania wynika, że tylko niewielką część podpisów zebrano „na ulicy”. Większość list przygotowali przedsiębiorcy, zaangażowani w wybory, który wykorzystywali do tego swoje prywatne, zawodowe czy biznesowe kontakty z ludźmi. Na podstawie wcześniejszych ustaleń, to oni przygotowywali sobie wydruki z danymi, a podpisy zbierali przy okazji, w czasie objazdów po okręgu. To tłumaczy jednoczesne zebranie wielu podpisów w różnych miejscach. Zdaniem komitetu – ordynacja wyborcza nie zabrania takich praktyk, wymaga tylko, aby sam podpis wyborcy został złożony osobiście.

Odwołanie podnosi też zarzuty formalne, że OKW nie wszczęła postępowania wyjaśniającego, nie sprawdzała wszystkich kart w obecności przedstawiciela komitetu wyborczego, ale wydała arbitralne rozstrzygnięcie.

- Oświadczam, że obserwując proces weryfikacji rzekomych kart ksero, w części, do której mnie dopuszczono, widziałem wielokrotne zmiany w sposobie kwalifikacji kart – napisał w odwołaniu Łukasz Mozolewski. – Mam pewność w odniesieniu do ok. 20 kart, które zakwestionowano jako nieprawidłowe, że takimi nie są, z uwagi na osobiste zbieranie podpisów przeze mnie na ulicy. Co do pozostałych, powinny być zweryfikowane rzetelnie i bez wątpliwości.