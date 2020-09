Jogi, pies z Opola, był bity i gwałcony. Przeszedł piekło, a teraz szuka nowego domu

- Początkowo bał się człowieka, unikał kontaktu z nim. Minęło kilka tygodni i okazuje się, że Jogi to wielki pieszczoch - śmieje się Aleksandra Czechowska z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Opolu. - O tego psa walczyli ludzie z całej Polski, wpłacając m.in. datki na jego leczenie. Bez tak ogromnego zaangażowania to by się nie udało.

- Wtedy podszedł ten mężczyzna. Zaczął wyżywać się na psie i krzyczeć, że to przez niego spóźnił się do sklepu. W pewnym momencie podniósł amstaffa na smyczy tak, że ten zaczął skowyczeć. Później rzucił nim o barierki. Przerażone zwierzę schowało się pod wózkami – relacjonowała Roma Kowalczyk z rozmowie z nto. Pani Roma zwróciła uwagę mężczyźnie, prosiła, żeby przestał. – Wtedy on zaczął mi grozić. Powiedział, że to jego pies i jeśli zechce, to go w domu powiesi.

Opolanka ustaliła tożsamość mężczyzny i zawiadomiła policję. Sprawę zgłosiła też Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami. W połowie lipca zwierzę zostało odebrane właścicielowi. Dzień później mężczyzna groził kobiecie śmiercią na portalu społecznościowym. Dlatego usłyszał też zarzut kierowania gróźb karalnych.

Osoby zainteresowane adopcją Jogiego mogą uzyskać więcej informacji pod numerem telefonu: 607 299 566.