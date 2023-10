Kandydat KO zachęca do bojkotu referendum. Poseł Zembaczyński przekonuje, że nielegalnych imigrantów już może spotkać na uliach miast

Zembaczyński stanowczo odradzał jakiekolwiek inne rozwiązania, takie jak niszczenie karty czy zabieranie jej z lokalu wyborczego, ponieważ jest to wykroczenie przeciwko kodeksowi wyborczemu.

- Warto zaznaczyć, że protokoły z głosowania są tajne, więc nikt nie dowie się, że odmówiliście udziału w referendum – tłumaczy kandydat KO do sejmu.

Witold Zembaczyński rozpoczął od wyjaśnienia, jak postępować w kwestii karty referendalnej. Wskazał, że najważniejszą informacją jest fakt, że każdy wyborca może odmówić pobrania tej karty. Wystarczy zgłosić swoją odmowę w komisji wyborczej, a członkowie komisji muszą odnotować to w protokole referendalnym.

Nielegalna migracja jednym z pytań w referendum

W swoim wystąpieniu kandydat Koalicji Obywatelskiej zachęcał obywateli do rozejrzenia się po ulicach dużych miast, takich jak Opole, i zauważenia, ile osób o innym kolorze skóry przybywa z zagranicy. Według niego, afera wizowa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, która polegała na kupowaniu za łapówki wiz wjazdowych do Polski, to rzeczywisty problem, który każdy może zauważyć na ulicach polskich miast.