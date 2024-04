Kolejne kłopoty posła Adama Gomoły. Oskarża przypadkowe osoby o udział w nagranej rozmowie. „Mam nadzieję, że nie zasłoni się immunitetem”

- Po publikacji artykułu skontaktowałem się z panem Gomołą i poprosiłem o sprostowanie i przeprosiny. Stwierdził on, że posiada pełne nagranie rozmów, na nagraniu pojawiają się szepty i że jest przekonany, że należą one do mnie, choć rzekomo to nie ja stoję za całą aferą. Swoje przekonanie opiera on na rozpoznaniu tych szeptów przez bliskie mu osoby – wyjaśnia.