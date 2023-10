Koncert Universe na rzecz renowacji opolskiej katedry. Warto wesprzeć tę ważną inicjatywę!

Ks. Jerzy Kostorz, organizator koncertu, podkreśla, że koncert będzie hołdem dla miłości, a także okazją do wspólnego przeżycia wyjątkowej atmosfery i wirtuozerii muzycznej. Dla wielu z nas to będzie okazja, by na nowo odkryć piękno muzyki Universe.

Warto dodać, że koncert ten jest jednym z wielu wydarzeń charytatywnych organizowanych na rzecz opolskiej katedry.

Wiceprezydent Opola Przemysław Zych podkreśla, że miasto Opole jest dumnym współorganizatorem takich wydarzeń.

- Miasto wspiera inicjatywy na miarę swoich możliwości, a suma wsparcia dla katedry przez miasto wynosi ponad 2 miliony złotych, przy wsparciu także ze strony spółki miejskiej - tłumaczy wiceprezydent Zych.

Ks. Waldemar Klinger, proboszcz parafii katedralnej, przypomina o ogromnych potrzebach katedry, która liczy sobie ponad 800 lat. Prace renowacyjne trwają intensywnie, a katedra ma być gotowa na jubileusz 1000-lecia relikwii Krzyża Świętego, który będzie obchodzony w przyszłym roku. Ks. Klinger podkreśla, że katedra ma być odrestaurowana w sposób godny, by cieszyć oczy mieszkańców Opola oraz turystów.