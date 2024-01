Kosmiczne budżety opolskich samorządów lokalnych. Burmistrzowie martwią się, jak przerobić do grudnia tak duże pieniądze

- To nasz rekordowy budżet pod każdym względem – komentował na sesji burmistrz Paczkowa Artur Rolka. Paczków, jedna z najbiedniejszych gmin w województwie, wyda w tym roku co trzecią złotówkę na różne inwestycje budujące majątek samorządu (29 procent wydatków). I nie jest to wcale rekordowy wynik. Gmina Prudnik wyda na inwestycje 57 milionów złotych (30 procent budżetu). W tej kwocie 42 miliony, to dofinansowania z rządowych funduszy. Uzyskano je dzięki aktywności lokalnych władz

Gmina Głuchołazy zamierza zainwestować 43 mln złotych czyli 29 procent wydatków. Otmuchów zaplanował na inwestycje 28 procent budżetu. Grodków – 29 procent. Brzeg – 26,5 procenta. Korfantów zainwestuje w sieć wodociągowa i kanalizacyjną oraz drogi lokalne łącznie 23 mln złotych (30 procent budżetu).

- To kosmiczny budżet, takiego nie mieliśmy nigdy. W 2010 roku cały budżet naszego samorządu wynosił 23 mln, teraz tyle wydajemy na inwestycje. 6 milionów bierzemy kredytu – komentował na sesji budżetowej burmistrz Janusz Wójcik. – Wysokość dofinansowań dochodzi do 90 – 96 procent kosztów inwestycji. Idiota by tego nie wziął.