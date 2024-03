Ładowarki już stoją, miejsca parkingowe wyznaczone. Kończy się budowa centrum przesiadkowego Opole Południe

Miejsca postojowe obsieją trawą

Miejsca parkingowe na terenie budowanego centrum przesiadkowego Opole-Południe w całości wyłożone zostały już ekokratami. Ich ażurowa konstrukcja zostanie teraz zasypana ziemią, a potem zasiana zostanie tam trawa. Nim to jednak nastąpi, to w ekokratach zamontowane zostaną czujniki, dzięki którym będzie wiadomo, ile miejsc postojowych jest wolnych. Informacja ta wyświetlana będzie na tablicach systemu ITS Opole.