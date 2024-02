Lewica nie będzie miała kandydata na prezydenta Opola. Poparła dotychczasowego włodarza miasta Arkadiusza Wiśniewskiego

- Dość intensywnie wspierał on start sił demokratycznych w ostatnich wyborach 15 października, osobiście wsparł również mój start do Senatu i jak wiadomo udało się to zrealizować z wynikiem dobrym, aby nie powiedzieć bardzo dobrym - mówi Piotr Woźniak.

Arkadiusz Wiśniewski powiedział, że jest zaszczycony poparciem opolskiej Lewicy.

- Staram się zarządzać miastem w taki sposób, by realizować postulaty różnych stron, różnych mieszkańców, a nie obracać głowę tylko w jedną stronę - mówi Arkadiusz Wiśniewski. - Ostatnie lata naszej współpracy są bardzo owocne i myślę, że to, co się teraz dzieje, jest naturalne. Jestem osobą bezpartyjną i zwracam zawsze swoją prośbę o poparcie do mieszkańców, ale wsparcie dużej i solidnej struktury partyjnej jest bardzo ważne.

- Wielu opolan nie chce żebyśmy rywalizowali ale współpracowali - dodał Arkadiusz Wiśniewski. - Jestem otwarty na postulaty Lewicy, rozmawiamy o nich. Chcę zaznaczyć jednak, że jestem człowiekiem centrum i w związku z tym nie wszystkie postulaty lewicowe są tymi, które idealnie pokrywają się z moimi, więc dla Lewicy to też jest pewien kompromis. Najważniejsze jest jednak to, by razem współdecydować o mieście i zarządzać jego sprawami.