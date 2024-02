Mateusz Magdziarz odwołany z funkcji dyrektora PPO Strzelce Opolskiez. Kto go zastąpi?

Mateusz Magdziarz podkreśla, że w ciągu dwóch lat przeznaczył do podziału na nagrodę z zysku dla pracowników 4,1 miliona złotych (1,9 mln w 2022 i 2,2 mln w 2023) a do tego dodatkowe 500 tysięcy złotych rocznie w ramach funduszu świadczeń socjalnych.

- Dzisiaj już kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy SW korzysta z obuwia PPO. Obuwia wyprodukowanego w Polsce. Jestem z tego projektu szczególnie dumny - podkreśla Magdziarz. - Na przestrzeni 2023 roku osiągnęliśmy wskaźnik zatrudnienia ponad 400 osadzonych. To wzrost o 48 proc. w 12 miesięcy. W 2024 mogliśmy ten wyśrubowany poziom misji resocjalizacyjnej nawet poprawić. Był na to plan - dodaje były już dyrektor PPO.

Magdziarz podkreśla, że wprowadził też do produkcji obuwie dla Służby Więziennej. Ta formacja, mimo iż PPO należy do struktury penitencjarnej jako przywięzienny zakład pracy, dla swoich funkcjonariuszy przez wiele lat kupowała obuwie od niemieckiego konkurenta strzeleckiej fabryki.

Mateusz Magdziarz jest kojarzony z europosłem Suwerennej Polski Patrykiem Jakim, która to partia miała wpływ na obsadę kadrową przywięziennych zakładów pracy. Sam nigdy nie zapisał się jednak do żadnej partii. Faworytką do fotela dyrektora PPO jest aktualna wicedyrektor przedsiębiorstwa Kamila Kołodziej, awansowana na to stanowisko przez Mateusza Magdziarza. Co ciekawe, w przeszłości Kołodziej ubiegała się o mandat radnej gminy Strzelce Opolskie z list Prawa i Sprawiedliwości.

Spekuluje się też, że do fabryki chciałby w roli dyrektora wrócić Krzysztof Klimek. Były wicedyrektor PPO, działacz PiS a następnie Solidarnej Polski będący bliskim współpracownikiem posła Janusza Kowalskiego. Klimek został zwolniony przez Magdziarza jeszcze w końcówce 2022 roku.