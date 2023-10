Mniejszość Niemiecka gotowa do niedzielnych wyborów. Chcą wywalczyć mandat posła i senatora

Pod utworzeniem komitetu KWW Mniejszość Niemiecka podpisało się ok. 2000 mieszkańców woj. opolskiego, a sam skład Komitetu liczy 17 osób. Pod listą do sejmu zebrano blisko 9 tys. podpisów, ponadto zebrano 3 tys. podpisów pod kandydatem do Senatu. Mniejszość Niemiecka wystawia 24 kandydatów do sejmu i 1 kandydata do senatu. Na liście jest 12 kobiet i 12 mężczyzn. Najmłodszy kandydat ma 28 lat, a najstarszy 68.

W kampanii Mniejszości Niemieckiej zaangażowało się około 150 osób, w tym sympatycy, koordynatorzy gminnych struktur towarzystwa oraz członkowie komitetu wyborczego.

Podczas konferencji prasowej Rafał Bartek zwrócił uwagę na fakt, że w 25. rocznicę obrony województwa opolskiego istnienie niezależnego województwa jest nadal kwestionowane.