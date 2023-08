Mniejszość Niemiecka ogłosiła nazwiska kandydatów do Sejmu. "To my jesteśmy trzecią siłą"

Dlatego hasło wyborcze komitetu brzmi „Opolskie – region dialogu”.

- Obecna narracja polityczna wskazuje na dwa dominujące obozy – PiS i antyPiS. Chcemy pokazać, że jesteśmy w regionie realną trzecią drogą – tłumaczyła Zuzanna Donath-Kasiura. – Pokazujemy, w przeciwieństwie do zwalczających się partii, że wyróżnia nas praca, pomysł i sprawczość w naszym regionie. Charakteryzuje nas pracowitość i otwartość. To, co dla nas najważniejsze to, to aby w naszym regionie rozwijała się gospodarka, edukacja, aby tutaj ludziom zapewnić dobrą i godną pracę.