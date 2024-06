Nastolatkowie mogą za darmo skorzystać z pomocy psychologa i psychiatry. Ale brakuje chętnych

- Jeśli dziecko było towarzyskie, radosne, a nagle zamyka się w sobie i to trwa kilka tygodni, to powinien być to sygnał ostrzegawczy – mówi specjalistka. – Podobnie jeśli nastolatek izoluje się od ludzi, mniej je, albo wręcz przeciwnie - objada się. Sygnałem ostrzegawczym jest też samookaleczanie, choć takie zachowania często są świetnie maskowane przez dziecko. Oczywiście najlepszą metodą leczenia jest prewencja, dlatego nie lekceważmy nawet z pozoru błahych problemów.